Si è concluso con due autogol a referto (il secondo propiziato da una bella giocata di Samuel) il match amichevole di questa sera tra, che ha visto i bianconeri vincere con tanti giovani "pescati" dache, chi più chi meno, hanno offerto sensazioni più che positive. Non proprio una vittoria "di corto muso", considerando il raddoppio nel finale, ma certamente una vittoria in tipico, vista la non eccessiva quantità di occasioni create da parte della Vecchia Signora che, anche a causa delle tante assenze e del grande numero di giovani in campo, si è concentrata soprattutto sulla fase difensiva. Abbastanza per scatenare le ironie dei tifosi nei confronti del tecnico livornese, che comunque, almeno per questa sera, ha ricevuto anche diversi elogi da parte del mondo social a tinte bianconere.