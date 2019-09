La Juventus a Brescia non vince dal 2004, ma questo non ha certo spinto i bookmakers a sbilanciarsi. La forbice tra la neopromossa ed i Campioni d'Italia resta quindi ampia, sia nei valori in campo, che nelle quote. I bianconeri sono infatti favoriti, con la vittoria del "2" che è pagata 1,40. In caso di colpaccio casalingo delle Rondinelle, bancato invece a 7,50. Più agevole la "X" a 4,75, mentre per chi vuole tentare un azzardo vero, può essere incuriosito dal 2 in rimonta dato a ​8,25.