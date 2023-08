La sensazione, comunque finirà, è che l'addio sarà tutt'altro che sereno. I rapporti tra lae Leonardosono sempre più tesi, almeno stando all'ultima mossa del giocatore che, fuori rosa da settimane, ha inviato al club unaper chiedere il suo reintegro in squadra, ma senza successo. Una situazione, quella raccontata oggi da La Gazzetta dello Sport, che sta facendo discutere molto anche tra i tifosi bianconeri, decisamente perplessi per la piega che ha preso la vicenda riguardante l'ex capitano. E se da un lato alcuni, sui social, danno ragione alla società, apprezzandone il pugno duro in una fase storica in cui, più che mai, è importante mettere davanti a tutto il bene della squadra, dall'altro sono anche in molti a sostenere che Bonucci meritava un trattamento diverso, trattandosi di un giocatore che innegabilmente è già entrato nella storia della Vecchia Signora.