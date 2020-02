Il calciomercato non si ferma mai, questo è chiaro. Ecco perchè le trattative sono sempre in piedi e la Juventus ha già chiari i colpi del futuro. Uno dei nomi spesso attorno al mondo Juve è quella del portiere del Milan e della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma. Fabio Paratici stravede per il giovane portiere rossonero, ma la trattativa non è mai realmente entrata nel vivo. Infatti, la Juventus non ha mai forzato nè con il giocatore, nè con il suo agente Mino Raiola un possibile trasferimento a Torino del portiere. In questo momento, quindi, non esiste nessuna trattativa per il trasferimento a Torino del portiere del Milan.