L'ultima settimana dinon è stata affatto facile. Prima l'infortunio nel riscaldamento con la, poi la convocazione in Nazionale e le accuse di aver "scientificamente" saltato la sfida contro la Viola per giocare quella decisiva contro la. Apriti cielo. Poi però l'infortunio è stato effettivamente rilevato dagli accertamenti in Nazionale prima e dagli esami al J-Medical poi: infiammazione al tendine d'Achille, nuovo stop e parole forti dell'amico e compagno di squadra. Nemmeno il tempo di capire quante partite avrebbe saltato che una sua frase a favore della Superlega ha riaperto le polemiche. Discorsi extra-campo a parte, il problema però adesso è tutto di: ecco quanto potrebbe stare fuori il capitano bianconero.- Giorgio Chiellini era pronto a guidare la Juve in campionato contro la Fiorentina, ma nel riscaldamento ha avvertito un problema fisico. Meglio non rischiare, quindi spazio all'inedita coppia formata da. Senza, affaticato. Ma la doppia assenza che ha insospettito qualche tifoso dopo che entrambi sono comunque stati convocati in Nazionale. Ne è nata una polemica che a chiudere ci hanno pensato lo stessoe l'infortunio effettivo di. Pensava fosse un problema di lieve entità, tale da permettergli di rispondere alla convocazione di Mancini in una partita che vale il ritorno a un Mondiale. Invece no, sensazioni sbagliate. Come recita il comunicato della Juve, ​si tratta di "". Nessuna rottura, ma parecchio fastidio. Forse, come spiega Tuttosport, il problema è causato a quelli cronici di un polpaccio che lo tormenta da tempo.Giorgio Chiellini ha compiuto 37 anni lo scorso agosto ed è consapevole che giocare ad alti livelli comporta maggiori probabilità di infortunio, a prescindere dall'età. ​ "Tutte le nazionali sono in emergenza - ha dichiarato nei giorni scorsi -, abbiamo un carico di lavoro importante. Anche la Svizzera ha molte assenze. È un aspetto che si dovrà valutare per il calendario dei prossimi anni,". Da lì il collegamento alla, che l'ha fatto ripiombare al centro delle polemiche: secondo Chiellini in Serie A ci sono troppe squadre, quindi troppe partite. Sarebbe meglio giocarne di meno, e magari ad alti livelli.- Al netto del discorso Superlega, il problema adesso è tutto per, chiamato a tre sfide tostissime in sette giorni. L'allenatore bianconero dovrà fare a meno di Chiellini sicuramente per la sfida dopo la sosta, quella delicatissima contro la, all'Olimpico. Ma è a rischio anche lo scontro diretto colin Champions League, valido per il primo posto nel girone. Quattro giorni dopo i bianconeri riceveranno l'allo Stadium, squadra che gioca a ritmi altissimi. Difficile pensare che Chiellini possa tornare a disposizione in una