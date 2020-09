Tra Suarez, Dzeko, Morata e Cavani resta vivo il nome di Moise Kean per l'attacco della Juventus. L'ex bianconero è tornato in orbita Juve anche perché permetterebbe a Pirlo di inserirlo nella lista B in Champions League avendo così un attaccante extra da poter utilizzare nella massima competizione europea. Nelle ultime settimane ci sono stati contatti tra i bianconeri e l'Everton ma ad oggi la Juve è concentrata sull'arrivo di una punta titolare (Suarez è la prima scelta). In caso di ritorno a Torino la formula potrebbe essere quella di prestito biennale con diritto di riscatto oppure scambio con un esubero che potrebbe essere Aaron Ramsey.