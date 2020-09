Moise Kean resta nel mirino della Juventus. L'attaccante dell'Everton può tornare in bianconero un anno dopo il suo addio costato da quasi 30 milioni di euro. La Juve vorrebbe riprenderlo in prestito biennale con diritto di riscatto ma i Toffees non hanno intenzione di cedere l'attaccante a titolo temporaneo dopo averlo acquistato un anno fa. Se ne può parlare con un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Resta possibile uno scambio, magari con Aaron Ramsey anche se lo stipendio da 7 milioni di euro del gallese rappresenta un ostacolo anche perché l'Everton ha già preso sia James Rodriguez che Allan per rinforzare il centrocampo.