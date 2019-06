, salvo sorprese, tornerà alla Juventus dopo i sei mesi trascorsi con la maglia del. I Blues non sono intenzionati a riscattare o rinnovare il prestito del centravanti argentino, che ha deluso anche agli ordini diIl Pipita, da parte sua, sarebbe entusiasta di giocarsi di nuovo le proprie carte in bianconero e lottare per un posto al fianco di Cristiano Ronaldo. Ma la dirigenza, come vi abbiamo anticipato . La posizione di Paratici non è cambiata: Higuain a Torino sarebbe soltanto di passaggio, in attesa di trovare un’altra squadra.