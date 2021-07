Ieri, dal Portogallo, rilanciavano questa notizia, col portoghese pronto a legarsi per un’altra stagione al club bianconero. Ma, al momento, non ci sono segnali in questo senso, con CR7, eliminato dagli Europei, che ora scioglierà i nodi sul proprio futuro. Mentre non si registrano accelerate sui fronti Real Madrid e Manchester United, coi due club che hanno altri obiettivi: il primo segue Mbappé, il secondo sta per chiudere per Sancho.