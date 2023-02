Nuove leader e anche capitano,. Tra i preferiti di Allegri, è stato in grado di creare un rapporto forte con la Juve e con la sua tifoseria, che vorrebbe durasse ancora a lungo. Una scelta di vita, precisa, nonostante diverse società, Bayern Monaco in primis, lo abbiano tentato nei mesi scorsi. Molto prima del cambio di proprietà, era stato trovato un accordo per il rinnovo, a cui mancavano solo le firme sul contratto biennale. Tutto fermo, con Danilo che ora aspetta una chiamata per presentarsi in sede e firmare. Ma l’attesa non può essere infinita, spiega calciomercato.com.