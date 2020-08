2









Via Higuain, dentro Cavani: perché no? Tecnicamente sarebbe un bell’affare, l’uruguaiano vuole rilanciarsi dopo un’annata deludente al Paris Saint-Germain, oscurato dall’arrivo di Icardi. Ma adesso Cavani è ad un passo dal Benfica, che nel frattempo a chiuso per Vertonghen e Everton. Come mai? Come riporta Calciomercato.com, la Juventus ha messo un freno, almeno per quest’anno, a questo tipo di trattative, ovvero ad operazioni a parametro zero che comportano altissime spese per gli ingaggi (vedi Rabiot e Ramsey).