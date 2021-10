Le parole di Maurizio Arrivabene in conferenza stampa, sul progetto del mini stadio: "Fa parte dei desideri della società, tenendo conto delle priorità che avremo in futuro. Credo che un progetto interessante sia quello di proporre uno stadio non solo per giovanili e femminile, ma farlo in maniera diversa. Con parametri ecosostenibili, rispetto ambiente e utilizzo anche al di là degli eventi sportivi. Uno stadio che non solo ospiti le squadre ma anche uno stadio che possa ospitare altro tipo di eventi".