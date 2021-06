Grande obiettivo di mercato della Juventus, Manuel Locatelli è corteggiato ampiamente anche all’estero. Lo ha spiegato l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali a Tuttosport: “Ci auguriamo che Manuel sia protagonista con l’Italia. Vorremmo rimandare ogni trattativa a dopo l’Europeo. Cosa manca? L’offerta giusta, che accontenti tutti. È vero, lo scorso anno la Juventus si è mossa per Locatelli, recentemente però gli unici interessi concreti per Manuel sono arrivati dall’estero. Siamo all’inizio, ma all’estero mi sembra facciano sul serio. Siamo aperti a tutto e cercheremo di accontentare Locatelli, però non abbiamo l’esigenza di vendere nessuno. Manuel, nel caso, preferiremmo cederlo senza inserire giocatori. Il modo di operare sarà il solito: quando arriverà un’offerta la valuteremo assieme al ragazzo.