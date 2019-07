Quale futuro per Paulo Dybala? L'attaccante argentino è atteso a Torino tra la fine di luglio e l'inizio di agosto ed attende di parlare con Maurizio Sarri per capire i piani del tecnico bianconero per la prossima stagione. Il suo futuro in bianconero dipende proprio dal colloquio con l'allenatore bianconero che ha già dichiarato di vederlo falso nueve oppure trequartista. Dybala però chiede solo una cosa: essere protagonista. Se potrà esserlo con la maglia della Juve bene, altrimenti deciderà di partire e lo United è la sua destinazione preferita in caso di addio alla Juve.