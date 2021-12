La Juventus dovrà rifarsi il look, tra il mercato di gennaio e quello estivo, in attacco. Il primo della lista resta Dusan Vlahovic, ma la Fiorentina non vuole cederlo subito, e preferirebbe non darlo alla Juve. Il piano B porta a Gianluca Scamacca ma il Sassuolo è una bottega cara e non sarà facile portarglielo via a stagione in corso. Attenzione a una pista low cost e di grandissima qualità: Edison Cavani. L’esperto attaccante uruguaiano ha il contratto in scadenza a fine stagione e si sta guardando intorno perché allo United è chiuso. E qualche messaggio in direzione Juventus è già arrivato… Lo riporta calciomercato.com.