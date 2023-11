Durante l'Assemblea degli Azionisti Mauriziosi è espresso anche suglivenduti dalla. Ecco le sue parole: "I risultati sono. Come avete notato, è già da diverse partite che lo stadio è sold out, la disaffezione rispetto alla mancata presenza dei tifosi non è così grave. La nuova campagna non è per aumentare gli abbonati, ma per garantire un posto alloper i tifosi certi di essere presenti nel girone di ritorno. Ci fa piacere vedere che ad oggi abbiamo già superato un ulteriore migliaio di abbonati e abbiamo tempo per incrementarlo. Sono stati fatti sconti a target specifici, in quanto a posti gratuiti meno del 5% sono stati dati a titolo gratuito, a istituzioni e atleti del nostro settore giovanile".