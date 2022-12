Le voci, in questi giorni, sono tornate a rincorrersi, da Torino ma anche dalla Francia: Zinedinepuò davvero avere un futuro sulla panchina della? A fare il punto della situazione sono i colleghi di Calciomercato.com, spiegando come a far tornare di attualità una suggestione (da leggersi: "un sogno", per i tifosi) di cui si parla da anni siano state le indiscrezioni legate alla probabile riconferma di Didiercome CT della, in quel ruolo che molti vedevano già occupato proprio dall'ex allenatore delD'altronde a Torino Zidane piace a tutti, piaceva alla precedente gestione e piace a maggior ragione a quella nuova che avrà fortemente l'impronta di John. L'intreccio, però, non riguarda soltanto lui: non necessariamente, infatti, nel prossimo futuro la panchina bianconera avrà bisogno di un altro padrone, anche perché con il recente "terremoto" societario la posizione di Massimilianosi è pure rafforzata, trasformandolo in un punto di riferimento per l'intera area sportiva. Con una seconda parte di stagione positiva, centrando lasenza patemi e magari ottenendo anche qualcosa di più, sarebbe difficile parlare di esonero, soprattutto alla luce dei restanti due anni (oltre a quello in corso) di contratto.