La Juventus pensa al dopo Buffon. Di rientro dal prestito al Genoa ci sarebbe Mattia Perin, che il club bianconero vorrebbe trattenere come vice Szczesny anche se lui vorrebbe giocare altrove, da titolare. Nelle ultime settimane è stato fatto il nome di Salvatore Sirigu ma, come riporta Torinogranata.it, il portiere del Torino non sarebbe stato cercato in maniera concreta da nessun club (è stato accostato anche a Napoli e Roma).