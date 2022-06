Bisogna attendere ancora qualche giorno, prima di poter vedere Pogmentary, il documentario su Pogba che uscirà su Amazon venerdì. C’è, però, chi ha avuto l’opportunità di visionarlo in anteprima: si tratta del giornale francese l’Equipe che scrive: “è un tuffo intimo e introspettivo nel mondo del centrocampista Bleus. Con la ricerca del suo futuro club come filo rosso”.



All’interno del documentario, diversi i passaggi sul futuro, con clip girate al fianco di Mino Raiola e le reazioni alla trattativa sul rinnovo con il Manchester United e le offerte di altri club. Sempre secondo l’Equipe, però, all’interno di Pogmentary non sarà svelato il prossimo club di Pogba. I tifosi juventini, quindi, dovranno attendere ancora qualche giorno, prima di avere la certezza del Pogback.