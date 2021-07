Che fine ha fatto l'interessamento della Juventus per Khvicha ​Kvaratskhelia? Semplicemente, sembra essere svanito. E il Milan, che pareva in pole position grazie alla mediazione di Kaladze?

Questa la risposta data da Calciomercato.com: "Kvaratskhelia è da tempo sul taccuino degli scout rossoneri, ma per Maldini e Massara, che apprezzano il suo profilo, non è una priorità. Questione di costi, con il Rubin Kazan che lo valuta 18-20 milioni di euro, una cifra considerata esagerata, e di passaporto. Dopo l’acquisto dal Chelsea di Tomori, il Milan ha infatti solo uno solo slot per tesserare un giocatore extracomunitario, motivo per il quale la trattativa con il Santos per Kaio Jorge al momento taglia fuori un altro giocatore extra Ue. Il mercato è lungo e tutto può cambiare rapidamente, ma al momento non è stata presentata nessuna offerta per Kvaratskhelia. La destinazione più probabile è lontano dall'Italia: piace a Tottenham, Bayer Leverkusen e Borussia Moenchengladbach.".