La Juve su Raul Jimenez, ma a una condizione: la cessione di Douglas Costa. Lo scrive Tuttosport, che racconta di un Manchester City interessato al brasiliano. Così, con la sua cessione, la Juve potrebbe incassare 40/50 milioni da reinvestire sul 29enne messicano, autentica rivelazione della Premier League con 26 reti tra campionato e Coppe. La Juve ha una carta per battere la concorrenza: Jorge Mendes, super agente di Cristiano Ronaldo e anche di Jimenez. L’ex Benfica è attratto dai bianconeri e soprattutto dalla possibilità di far coppia con CR7. "E Mendes, che al Wolverhampton è di casa, potrebbe fare un doppio affare portando Jimenez a Torino. In un colpo solo esaudirebbe il desiderio del 29enne sudamericano e farebbe un piacere anche a Cristiano Ronaldo, che in Jimenez troverebbe una spalla abile nelle sponde e sempre pronta a sacrificarsi per lui, soprattutto in fase di non possesso e nel primo pressing. Tutte ragioni che nelle ultime settimane hanno spinto la Juventus, alle prese con un mercato impostato più sugli scambi che sui contanti, a ragionare con gli inglesi su qualche baratto. Il Wolverhampton viene segnalato freddo sui vari Rugani, Ramsey e Rabiot. Gli inglesi vorrebbero Demiral, considerato però incedibile al pari di De Ligt dalle parti della Continassa", scrive il quotidiano.