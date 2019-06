Nei frequenti colloqui tra la dirigenza della Juventus e Jorge Mendes negli ultimi mesi è entrato più volte il nome di James Rodriguez. Il procuratore sa bene che il proprio assistito, dopo aver lasciato il Bayern Monaco, non rientra nei piani del Real Madrid di Zinedine Zidane, che vorrebbe venderlo al miglior offerente. I bianconeri hanno registrato l'opportunità senza andare oltre, il profilo di James non è tra le priorità di Paratici che si farebbe avanti soltanto a condizioni favorevoli. Ecco perché al momento sul trequartista colombiano è in vantaggio il Napoli, che ha dalla sua uno sponsor come Carlo Ancelotti e studia la soluzione per chiudere l'affare.