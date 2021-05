Impazza il mercato allenatori. Un nome circola più di tutti: Rino Gattuso. La Fiorentina ha lavorato in maniera forte per il tecnico calabrese, ma non è sola. Lui negli ultimi giorni, però, ha messo in pausa ogni discorso, concentrato sulla Champions League da conquistare col Napoli e aperto a valutare tutte le opportunità che potrebbero nascere a breve.



Come scrive calciomercato.com: "è quello che sta succedendo alla Lazio ad attirare la curiosità di Gattuso. Nonostante i contratti siano di fatto pronti ed entrambe le parti abbiano parlato a più riprese di un'intesa trovata, Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato il suo contratto. E, in caso di separazione da lui, Claudio Lotito andrebbe alla ricerca di un allenatore grintoso, proprio come l'ex centrocampista del Milan, contattato già in passato dal presidente biancoceleste. Non ci sono stati, invece, contatti con la Juventus, al di là delle voci circolate in questi giorni. Una piccola porticina va invece tenuta aperta per il Napoli".