Negli ultimi giorni del mercato invernale Douglas Costa era stato accostato al Milan. Diverse le notizie riportare sui giornali che costruivano quest’asse di mercato con il brasiliano, in prestito secco dalla Juventus al Bayern Monaco dove però sta trascorrendo la maggior parte del tempo in panchina. Gianluca Di Marzio è intervenuto negli studi di Sky Sport, spiegando la verità sulla potenziale trattativa: "Da quello che ho saputo, non c'è stata alcuna trattativa per Douglas Costa al Milan. Non è un discorso su cui si è lavorato".