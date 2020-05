Impossibile pensare alla possibilità chevenga inserito in una trattativa tra Juventus e Barcellona. Il centrocampista olandese, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, è inserito nella lista degli incedibili insieme a Messi, Ansu Fati (sul quale i bianconeri avevano chiesto informazioni) e ter Stegen. A confermarlo è anche il suo entourage e anche la Juve sa che l'olandese è inarrivabile, così come lo è De Ligt per il Barcellona, che ci aveva riprovato durante uno dei colloqui tra i due club.