di Nicola Balice

Rinnovo. Una parola che in casa Juve forse non è mai stata così d'attualità. Archiviata la controversa storia legata a Paulo Dybala restano almeno altri quattro i contratti che il club bianconero deve decidere se prolungare o far scadere il 30 giugno. Mentre inizia tutta un'altra partita, quella dei giocatori che hanno già un contratto lungo ma figlio di accordi pre-Covid e che la Juve quindi punta a rivedere: obiettivo unico abbattere monte ingaggi, sul piatto la proposta di spalmare l'attuale stipendio su più stagioni, l'alternativa è quella di mettere i giocatori coinvolti sul mercato senza mezzi termini. E ci sono anche profili top in tal senso, uno su tutti quello di Leonardo Bonucci. Tornando ai giocatori in scadenza è legata a Juan Cuadrado la novità: con la presenza di Cagliari salgono a 40 le partite stagionali del colombiano, raggiunta la cifra che fa scattare il prolungamento automatico, ma la Juve spinge per rivedere in ogni caso l'accordo con ingaggio ribassato (da 5 a 3 milioni netti). Scopri a che punto sono tutte le trattative per i rinnovi di contratto in gallery