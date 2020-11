Il futuro di Hakan Calhanoglu al Milan è sempre più in bilico. Contratto in scadenza a giugno, la trattativa per il rinnovo non decolla e il turco potrebbe davvero lasciare i rossoneri a fine stagione. Juve diretta interessata, perché ha messo gli occhi sul trequartista che da svincolato sarebbe un ottimo affare. I bianconeri sono lì alla finestra in attesa di capire quali saranno gli sviluppi futuri del giocatore, con il Milan la situazione è ancora bloccata e più passa il tempo più diventa concreta la possibilità di un tentativo della Juve.