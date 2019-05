Per una Juventus a caccia di un difensore centrale di livello internazionale, nelle ultime settimane è tornato d'attualità il nome di Jerôme Boateng. Il classe '88 è reduce da una stagione complicata con la maglia del Bayern Monaco e la sua permanenza all'Allianz Arena è tornata a rischio. Ma il profilo di Boateng, entrato già in passato e a più riprese in orbita bianconera, non rappresenta in questo momento una priorità per i campioni d'Italia, che non contemplano un investimento importante per il 30enne. Lo stesso Boateng, intervistato da Kicker, ha chiarito di voler restare in Germania: "Sono ancora in forma, aspetto con trepidazione la nuova stagione, non ho intenzione di andare via".