Come racconta Calciomercato.com, Paratici e l'intera dirigenza sono di stanza a Milano in questi giorni. L'attuale CFO bianconero ha lavorato nel capoluogo lombardo anche nella giornata di ieri, ma è dai giorni londinesi che emergono novità: durante i precedenti incontri nel blitz londinese, non è stata raggiunta alcuna intesa con l'Arsenal per uno scambio tra Daniele Rugani e Hector Bellerin. Non decolla un discorso di questo tipo, Rugani è stato discusso in quanto l'Arsenal lo aveva già richiesto in passato ma non c'è una trattativa avanzata per il difensore né una reale opzione di scambio che coinvolga il terzino spagnolo. Come per Lacazette non sono stati fatti passi avanti vista la valutazione fatta dall'Arsenal.