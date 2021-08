Qual è la situazione della Juventus attorno a? Lo rivela Calciomercato.com. Ci sono state molte voci su un possibile interesse della Juventus verso il giocatore, come alternativa a Locatelli. L'idea di Allegri e della dirigenza bianconera è quella di puntare su un centrocampista di qualità e, se non dovesse andare a buon fine la trattativa col Sassuolo per il classe '98, ci si concentrerebbe sul ritorno di Pjanic. Uno che in Italia ha lasciato un ottimo ricordo e conosce benissimo la Serie A.