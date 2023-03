Adrien Rabiot ha detto pubblicamente quello che già tutti sapevano, tra cui la stessa JuventusLo ha fatto capire in modo diretto nel post partita: "Cambia entrare in Champions per le decisioni sul mio futuro? Certo, è importante, voglio lottare ad alto livello e nelle migliori competizioni. La Champions è importante, possiamo raggiungerla col campionato e con l'Europa League. Possiamo ancora qualificarci. Certo che sarà importante per il mio futuro". Una dichiarazione sincera che in un momento così delicato per l'ambiente bianconero può anche non essere stata gradita da tutti.L'incontro tra la società e l'entourage del francese, ossia la madre e agente Veronique, c'è già stato a metà gennaio come riportato da calciomercato.com. E lo stesso giocatore lo ha confermato ai microfoni.Rabiot, fin dal momento in cui è saltato il trasferimento al Manchester United, ha dato disponibilità a restare perché a Torino sta bene e sta vivendo la sua miglior stagione ma senza sconti. Mamma Veronique ha già chiarito da tempo cosa serve per proseguire insieme.. Anche perché gli interessi dall'estero non mancano. Una verità che già era chiara a tutti ma che Rabiot ha reso esplicita pubblicamente.