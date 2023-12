Aveva il compito più difficile contro il Napoli, ovvero marcare Osimhen ma Bremer ha superato il test "vendicando" anche quel 5-1 della passata stagione in cui aveva commosso più di un errore allo stadio Maradona. Il difensore brasiliano sta convincendo sempre di più e la sua importanza in questa Juve si dimostra con un dato. Bremer ha saltato solo 6 minuti in tutta la stagione, quando è uscito per crampi a Bergamo contro l'Atalanta.