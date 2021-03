Sul sito ufficiale della Juventus è stata fatta l'analisi tattica del terzo gol di Cristiano Ronaldo, quello che ha chiuso la tripletta e il discorso partita: "Lineare, fluida, semplice quindi perfetta, la dinamica dell’azione che porta al 3 a 0 della Juventus. Cagliari in attacco e sul rinvio di de Ligt parte inesorabile il contrattacco bianconero: Morata gioca di sponda per Chiesa, che attende la spizzata di testa del compagno per scattare in avanti e ribaltare l’azione. Entrati nella metà campo del Cagliari palla al piede, grazie alla velocità di Chiesa e alla precedente sponda di Morata, i bianconeri si trovano in una situazione di 3 vs 2 con la difesa sarda in affanno (oltre che in inferiorità numerica) costretta a retrocedere a palla scoperta. Chiesa, grazie anche al taglio di Morata riesce a servire CR7, libero in area di rigore. Il portoghese punta Rugani e dopo una finta libera il suo sinistro, imprendibile per Cragno".