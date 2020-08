Proseguono le vacanze dei giocatori della Juventus, necessarie per ricaricare le batterie in vista del ritiro estivo in programma, presumibilmente, tra una settimana. I bianconeri si raduneranno alla Continassa, da lì corpo e mente saranno interamente rivolti a soliti obiettivi annuali della Juve, ovvero tutte le competizioni disponibili. Prima c’è ancora spazio per qualche giorno di riposo, utile per sgombrare la mente dopo una stagione infinita. Come sta facendo Leonardo Bonucci in montagna, in compagnia della moglie e dei tre figli: “Che sintomi ha la felicità?”.