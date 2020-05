1









Come riporta la UEFA, la Juventus è l’unica squadra in Europa ad aver vinto tutti e sei i trofei per club dell’associazione: “La Juventus solleva al cielo il suo primo trofeo europeo nel 1977, superando in finale di Coppa UEFA l'Athletic Club. Con in squadra campioni del calibro di Paolo Rossi, Michel Platini e Zbigniew Boniek, la Vecchia Signora completa la sua 'tripletta' pochi anni dopo aggiudicandosi la Coppa delle Coppe e la Supercoppa UEFA de 1984 e la Coppa dei Campioni l'anno successivo. Inoltre, i Bianconeri sono gli unici ad aver vinto tutti e sei i trofei UEFA per club, avendo anche vinto la Coppa Europeo/Sudamericana e la Coppa Intertoto UEFA (anche l'Ajax ha vinto la Coppa Intertoto nel 1962, ma prima che diventasse competizione UEFA)”.