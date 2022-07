Una sensazione che trova riscontro nella realtà. Nelle ultime settimane, la Juventus ha cominciato ad accelerare in maniera importante sul fronte calciomercato. Chiuso, definitodopo il lungo tira e molla,ad un passo, adesso si punta ae, come riporta calciomercato.com,, che ha fretta di sbrigare la pratica Zaniolo ed evitare che il calciatore si svaluti, a causa dell’avvicinarsi della scadenza del contratto, nel 2024, e del mancato rinnovo. Infatti, negli ultimi mesi la valutazione del calciatore è scesa dai 70 milioni di partenza e si avvicina sempre più ai 50, cifra ritenuta più consona dal club bianconero. Sul fronte Zaniolo, sono costanti i contatti con l’agente: “L'intesa col giocatore se non è già stata raggiunta poco ci manca, si parla di un quadriennale a cifre in linea con il nuovo corso juventino”. Si attende, adesso, un’apertura della Roma sulla formula: “. Anche se alla fine, almeno 50, bisognerà riuscire a scrivere proprio tra prestito (10 milioni), riscatto e bonus, magari con l'inserimento pure di una percentuale sulla futura rivendita. Di contropartite si è parlato e si riparlerà, ma più semplice per tutti sembra poter provare a sviluppare eventuali altre trattative in maniera distinta per quanto pur sempre collegata”.