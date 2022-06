Come racconta Gazzetta, per Morata Cherubini proverà a convincere l'Atletico Madrid con un’offerta da 15 milioni di euro (più eventuali bonus), comunque molto lontana dai 35 in cui spera l’Atletico. Difficile pensare a una fumata bianca nell’immediato. Anzi, è possibile che si vada ben oltre il 30 giugno, quando scadrà il prestito di Alvaro.