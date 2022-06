Il contratto di Matthijs De Ligt con la Juventus è in scadenza nel 2024. Sembrava ci fosse l'accordo da entrambe le parti per prolungarlo. Ora come riporta La Gazzetta dello Sport la situazione è in stallo in quanto le parti si sarebbero arenate sull'abbassamento della clausola rescissoria richiesto dal difensore olandese. Quindi la Juve non lo considera incedibile e di fronte ad un'offerta attorno ai 100 milioni di euro potrebbe lasciarlo partire.