Lastava trattando con ildi Gennaroil trasferimento del centrocampista brasiliano. Il giocatore non rientra nei piani di Massimilianonon essendo il tipo di regista che l'allenatore toscano ricerca. Il brasiliano infatti predilige passaggi corti e orizzontali mentre Max chiede verticalizzazioni. Di conseguenza l'exè finito sul mercato dove il Valencia si è fatto sotto.Il centrocampista percepiscea stagione. La richiesta iniziale del club spagnolo era che la Juventus pagasse una parte dell'ingaggio, un iniziale prestito con il riscatto fissato ad alcune condizioni. Stando a quanto riporta SkySport però la Juve non sarebbe disposta a pagare partedi Arthur e per questo ora le trattative per la cessione del centrocampista sono tutte ferme. La Juve dal canto suo vorrebbe cedere in modo da potersi muovere per il centrocampista del Paris Saint Germain Leandro Paredes.