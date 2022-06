Come racconta Gazzetta, se da parte di Di Maria non ci sarà la volontà di andare incontro alle esigenze di budget dei bianconeri, la trattativa s’interromperà, almeno per il momento. Questo non significa che l’accordo non si potrà trovare in futuro, ma per poter raggiungere certe cifre la Juventus prima deve vendere o comunque liberarsi di ingaggi pesanti (leggi Ramsey). I discorsi, quindi, potrebbero essere ripresi più avanti, a mercato già avanzato.