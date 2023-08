C'è un motivo se la Juventus non ha sostituto Angel Di Maria; ovvero perché Allegri voleva puntare su Federico Chiesa come seconda punta. E' su questo che l'allenatore sta lavorando insieme al giocatore. Trasformare l'ex Fiorentina da esterno a un ruolo più di attaccante, aumentando l'imprevedibilità del giocatore e la possibilità di trovare la via del gol.