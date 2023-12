La meglio gioventù bianconera-gialloazzurra che ritroverà sabato nella trasferta dipotrebbe rivelarsi una trappola insidiosa per la, che per conquistare tre punti preziosi in Ciociaria dovrà vedersela (anche) con i tre talenti sudamericani che in estate ha mandato in prestito nella squadra di Eusebio Di Francesco per garantire loro maggiore minutaggio in un contesto che potesse favorire la loro crescita. E giusto sabato è arrivata in questo senso un'ottima notizia, con il primo gol in Serie A (su rigore) diche messo fine a un lungo periodo di difficoltà dovuto ai problemi fisici.- Ma il pericolo principale per la Juve resta Matias, che al Frosinone sta brillando come non mai: come ricostruito da Il Corriere di Torino, in Europa l'unico giocatore più giovane ad aver segnato più di lui è Judedel Real Madrid, ma il classe 2003 è anche il primo in Serie A per numero di passaggi chiave (39), per legni colpiti (4) e pure per dribbling riusciti (61, 41 in più del miglior bianconero che risulta essere Adrien). Numeri che fanno gola anche alla Continassa, dove però l'argentino tornerebbe solo a fine stagione a meno della classica offerta irrinunciabile in arrivo a Torino. E poi c'è Enzo, titolare fin dalla seconda giornata di campionato nel Frosinone di cui è diventato ben presto l'equilibratore.