La Juventus vuole ripartire subito dopo lo stop contro il Genoa. Cercherà di farlo a Frosinone, appuntamento sabato alle 12:30. Una sfida che i bianconeri non possono sbagliare proprio per i due punti persi nell'ultimo match, che hanno portato il divario dall'Inter a quattro punti. Ecco perché la squadra di Massimiliano Allegri si avvicina al match dello Stirpe, l’ultimo prima di Natale, con animo tutt’altro che leggero e spensierato, riferisce la Gazzetta dello Sport. Per tutti questi motivi, Danilo e compagni vogliono evitare di cadere nella più classica delle trappole “provinciali”. Il Frosinone è una delle rivelazioni della stagione e l'ultimo scherzetto l'ha fatto pochi giorni fa, eliminando il Napoli dalla Coppa Italia con un incredibile 4-0 allo Stadio Maradona.Ecco perché nonostante una differenza abissale nella voce del monte ingaggi, non si prospetta una gara semplice per la Juve. I bianconeri sono il club che paga di più gli stipendi dei propri giocatori (intorno ai 121 milioni annui). Ovvero circa 100 milioni in più del monte ingaggi del Frosinone, che è diciannovesima in questa classifica. Solo il Lecce lo ha più basso. La rosa che ha disposizone Eusebio Di Francesco, è costruita con intuizioni in saldo e prestiti. Alcuni di questi, come sappiamo, proprio dalla Juve, come Soulé, Barrenechea, Kaio Jorge e presto Huijsen. Una strategia che fino ad ora ha funzionato vista la classifica. A mostrare ancora più il divario tra le due realtà, è il fatto che considerando solo gli ingaggi di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa (26 milioni lordi), la cifra è superiore a quella dell'intera rosa del Frosinone, i cui stipendi più alti si aggirano sui 500 mila euro. In campo però allo stadio Stirpe non giocheranno gli "stipendi". E allora, Juve, occhio alla trappola.