Nessun allenatore ha vinto così tante volte com. Sono 15 i successi in totale del tecnico dellacontro la squadra emiliana. I rossoblù non sono però il club che Allegri ha sconfitto più volte, al primo posto in questa speciale classifica c'è il Chievo Verona. Questa sera all'Allianz Stadium la Juve alle 20:45 affronterà il Bologna sperando che questi numeri siano confermati e che Allegri possa ritoccare questa statistica con il 16esimo successo. L'ultima vittoria dei bianconeri risale al 31 agosto contro lo Spezia.