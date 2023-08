Da qui alla fine del mercato altri tagli saranno inevitabili, eppure intanto c'è qualcuno che durante laha consolidato la propria posizione. Sono soprattutto tre i giocatori che, come scrive Tuttosport, negli ultimi giorni sono rientrati nel progetto delladi Massimiliano, che ora è più propenso a tenerli in squadra per una stagione in cui, senza impegni europei, non per tutti sarà facile trovare spazio.- Il primo è Weston, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a non prendere nemmeno parte al tour nel suo Paese natale. E invece la sua prestazione con il Real Madrid ha offerto segnali più che positivi, motivo per cui ora la sua conferma potrebbe diventare realtà, soprattutto se in quel settore di campo non dovesse arrivare un nuovo rinforzo di spessore.- In America potrebbero essere cambiate anche le gerarchie per la fascia. A sinistra, infatti, insieme a Filip Kostic si è disimpegnato Andrea, che ha scalato posizioni agli occhi del tecnico grazie alla sua versatilità da una corsia all'altra. Per il momento, quindi, l'idea è quella di tenerlo in rosa, esattamente come Samuelche durante la tournée ha dimostrato di sapersi adattare anche a un ruolo per lui inedito, quello di mezzala. Le sue carte, insomma, il 20enne inglese se l'è giocate bene; rimane il fatto che, a fronte di un'offerta ritenuta congrua, la Juve non si opporrebbe alla sua partenza.