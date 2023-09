Questa la base della strategia difensiva del pool di avvocati nominati da Pogba per provare a uscire dalla vicenda doping, in cui si è cacciato per una leggerezza. La sostanza è quella che segue: inconsapevolezza perché avrebbe assunto un farmaco/integratore non sapendo che contiene molecole di sostanze dopanti, di sostanze proibite. Posto che - come scrive Tuttosport -Le fragilità? Le indicazioni sul flacone incriminato sul quale pare ci fossero scritti i rischi a cui andava incontro sia sulla mancata comunicazione ai medici della Juventus della sostanza assunta, considerata una negligenza grave dal momento che gli staff hanno chiesto ai giocatori di segnalare tutto ciò viene preso, anche dal minimo farmaco in vacanza.Ma forse proprio questa aggravante può trasformarsi in un punto a favore, se gli avvocati difensori riusciranno a sostenere che Pogba non ha avvisato i medici della Juventus dell’integratore naturale preso proprio perché escludeva a priori che fosse un farmaco e potesse contenere metaboliti del testosterone, si legge. Intanto, Pogba dovrà fare nome e cognome dello specialista che gli ha consigliato l’integratore e le indagini si allargheranno a ritroso sul professionista per capire se altri atleti sono rimasti coinvolti, come da prassi nelle indagini anti-doping. La pena, per lui, può arrivare fino a 4 anni di stop, 2 se dimostrerà la mancata intenzionalità. Il Polpo ora ha 7 giorni di tempo per chiedere il secondo esame sull’altro campione raccolto nel controllo dopo Udinese-Juventus, con i periti del giocatore questa volta presenti. Le tre possibilità sono le solite: archiviazione, il patteggiamento o la condanna,