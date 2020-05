La showgirl Eleonora Pedron, tifosa juventina, ieri a Sport Mediaset si è concessa ad alcune domande sul calcio. "Ricominciare il campionato? Io credo che sia giusto ripartire, non so però se sia il momento per farlo. Mi sembra che ci siano un po’ di problemi… Ibrahimovic? Mi piace molto come giocatore: è un campione, un professionista, può dare ancora un forte contributo alla squadra e dunque mi auguro che rimanga in Italia. Per la Juve invece sogno un nuovo acquisto italiano, ad esempio Federico Chiesa. Sarri? Mi piace, però devo ancora vedere quel gioco che vedevo invece al Napoli. Secondo il meglio deve ancora arrivare…".



Gli ultimi scatti "social" di Eleonora Pedron nella nostra fotogallery