Alla Partita del Cuore di stasera, a Torino, ci sarà anche Cristina Chiabotto: per l'ex Miss Italia, tifosissima della Juve, è anche la prima occasione per incontrare Cristiano Ronaldo. "Spero di fare un selfie con lui - dichiara la bella showgirl a La Stampa -. CR7 già coinvolto dalla solidarietà torinese? Secondo me sì. I fuoriclasse devono esserlo sempre, e lui è molto attento a ciò che vive, non solo sul campo. Parlo per me, non per Cristiano: credo che ci sia un lato umano che dà senso alla vita. E la rende davvero una favola". Poi, sul futuro dei bianconeri: "Allegri lascia un segno indelebile. Niente paragoni, chiunque arriverà farà il proprio percorso. Confido nelle scelte del club. La Juve continuerà a raccontare una storia importante, è un libro che non smette mai di essere scritto". Le ultime immagini social di Cristina Chiabotto nella nostra fotogallery