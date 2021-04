Chadia Rodriguez ha rilasciato oggi un'intervista al quotidiano La Stampa, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo "Non mi uccidere", colonna sonora dell’omonimo film diretto da Andrea De Sica. La giovane rapper, di origini marocchine ma torinese d'adozione, vanta anche dei trascorsi come giocatrice della Juve femminile, ma non arriva a definirsi una vera e propria tifosa: "Diciamo che simpatizzo per qualche squadra, ma la cosa che mi piace di più è andare allo stadio - afferma -. L'ultima partita che ho visto è stata proprio della Juve, non vedo l'ora che si possa fare di nuovo".



Gli ultimi scatti "social" di Chadia Rodriguez nella nostra fotogallery