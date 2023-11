Come racconta il Corriere dello Sport, c’è la sosta ma il mirino della: lo sguardo di tutto l’universo bianconero è rivolto allo scontro diretto con l’Inter del 26 novembre allo Stadium in cui la Signora ha la possibilità di mettere la freccia e superare i nerazzurri, stavolta non soltanto per una notte come è accaduto finora. Alzi la mano chi, ad inizio stagione, avrebbe immaginato che alla tredicesima giornata la squadra di Allegri avrebbe avuto questa opportunità.